2019-03-18T15:42:01+03:00
Общество

Экс-директор самарской гимназии № 1 Любовь Картамышева возглавила детский сад

Теперь она будет заниматься воспитанием дошкольников
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сначала Любовь Картамышеву обвиняли в получении взяток, но потом поменяли статью на превышение полномочийСначала Любовь Картамышеву обвиняли в получении взяток, но потом поменяли статью на превышение полномочийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Бывший директор гимназии № 1 Любовь Картамышева устроилась на новое место работы. Теперь она будет трудиться в детском саду № 186, который находится на улице Фадеева, на должности руководителя. Об этом сообщили в детсаду. Между тем на сайте учреждения заведующей все еще числится Галина Трошина.

Напомним, имя Любови Картамышевой гремело на всю Самарскую область с лета 2017 года. Ее обвиняли в получении взятки. По версии следователей, экс-директор гимназии № 1 в июне 2017 года получила в два приема 600 тысяч рублей от Елены Ксенофонтовой за прием ее детей в учебное заведение. В августе того же года Любовь Картамышева получила еще 200 тысяч рублей, после чего была задержана.

Через некоторое время суд переквалифицировал дело о взятке в превышение должностных полномочий. По мнению служителей Фемиды, экс-директор гимназии брала деньги качестве спонсорской помощи на ремонт кровли бассейна, а не для личной выгоды. В сентябре 2018 года Любовь Картамышеву признали виновной и назначили штраф в 80 тысяч рублей, но потом ее освободили от этого наказания, поскольку она находилась сначала в СИЗО, а потом под домашним арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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