В Самаре в 2019 году приведут в порядок улицы Стара-Загора и Победы

СЕГОДНЯ 16:18 2019-03-18T16:18:25+03:00

Всего же в этом году в областной столице отремонтируют 40,1 км дорог

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В Самаре в 2019 году обновят 40,1 километров дорог. Их отремонтируют с помощью дорожных карт свыше 100 погонных метров. В частности, в планах у властей привести в этом году в порядок улицы Стара-Загора и Победы.

- Планируется комплексный ремонт улицы Стара-Загора на участке от Советской Армии до Ново-Вокзальной, а также улицы Победы на участке от проспекта Кирова до улицы Елизарова, - сообщили в городской администрации.

Также в этом году завершится капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца. Ориентировочный срок окончания работ — октябрь. А вот пустить трамваи должны раньше — в конце апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU