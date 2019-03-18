В Самаре в 2019 году приведут в порядок улицы Стара-Загора и Победы
В Самаре в 2019 году обновят 40,1 километров дорог. Их отремонтируют с помощью дорожных карт свыше 100 погонных метров. В частности, в планах у властей привести в этом году в порядок улицы Стара-Загора и Победы.
- Планируется комплексный ремонт улицы Стара-Загора на участке от Советской Армии до Ново-Вокзальной, а также улицы Победы на участке от проспекта Кирова до улицы Елизарова, - сообщили в городской администрации.
Также в этом году завершится капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца. Ориентировочный срок окончания работ — октябрь. А вот пустить трамваи должны раньше — в конце апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU