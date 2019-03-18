В Самаре 21 марта проверят работу сирен

СЕГОДНЯ 16:46 2019-03-18T16:46:13+03:00

Никаких действий горожанам предпринимать не надо, достаточно будет просто включить телевизор

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Утром в четверг, 21 марта, в Самаре завоют сирены. Их включат в рамках проверки региональной системы централизованного оповещения о чрезвычайных ситуациях.

- Электросирены и сиренно-речевые установки, расположенные на крышах домов и административных зданий, а также в местах массового скопления людей, включат с 10:00 до 10:05, - сообщили в администрации Самары.

Напомним, что включенные сирены означают сигнал «Внимание всем!». Услышав его, жителям областной столицы нужно будет включить радио или телевизор и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке.

ИСТОЧНИК KP.RU