В Самаре 21 марта проверят работу сирен
Никаких действий горожанам предпринимать не надо, достаточно будет просто включить телевизор
Сирены включат с 10:00 до 10:05Фото: Архив "КП"
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Утром в четверг, 21 марта, в Самаре завоют сирены. Их включат в рамках проверки региональной системы централизованного оповещения о чрезвычайных ситуациях.
- Электросирены и сиренно-речевые установки, расположенные на крышах домов и административных зданий, а также в местах массового скопления людей, включат с 10:00 до 10:05, - сообщили в администрации Самары.
Напомним, что включенные сирены означают сигнал «Внимание всем!». Услышав его, жителям областной столицы нужно будет включить радио или телевизор и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке.
ИСТОЧНИК KP.RU