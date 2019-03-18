В Самарской области 12-летний мальчик оказался на льдине посреди залива Волги

СЕГОДНЯ 17:07 2019-03-18T17:07:01+03:00

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В понедельник, 18 марта, на реке Волге в Ставропольском районе произошло ЧП. Там в поселке Яблоневый овраг 12-летний ребенок, играя в заливе, оказался на оторвавшейся льдине.

- Лед на реке тронулся и мальчик оказался на льдине посреди залива. На его вызволение в 12:52 были направлены спасатели Тольятти на аэросанях, - рассказали в ПСС Самарской области.

В 13:30 подростка сняли со льдины и доставили на берег. Там спасатели передали его сотрудникам полиции. Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU