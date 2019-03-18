2019-03-18T17:44:02+03:00
Общество

В сызранской пиццерии у мамы с дочкой потребовали денег за возможность сходить в туалет

Женщина с ребенком выразили свое возмущение и отправились в другое заведение
Михаил ГОРЮНОВ
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В социальных сетях мнения по поводу поступка сотрудников пиццерии разделилисьВ социальных сетях мнения по поводу поступка сотрудников пиццерии разделилисьФото: соцсети
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Скандальная ситуация разыгралась на днях в Сызрани. В пиццерии на улице Советской маленькой девочке не позволили сходить в туалет.

- Наверно всё родители знают, что ребенок в любой момент может захотеть в туалет. Как раз проходили мимо пиццерии "Базилио". Зашли, туалет закрыт на ключ. На просьбу разрешить сходить ребенку, был дан ответ: "25 рублей", - пишет в социальных сетях мама ребенка - Екатерина.

По словам женщины, они очень удивились и отказались от "услуг" указанного заведения. Помочь девочке без какой-либо корыстной составляющей смогли в кафе по соседству. Отметим, что местные жители возмутились действиями сотрудников пиццерии и раскритиковали их. Впрочем, некоторые наоборот - называли этот общепит хорошим и отнеслись к поступку его работников с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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