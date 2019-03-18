На качественную воду в Самаре выделят 4,26 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 18:02 2019-03-18T18:02:25+03:00

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Жителям Самары и области пообещали, что до 2024 года они будут обеспечены качественной питьевой водой. В рамках программы "Чистая вода" на эти цели власти выделят 4,26 млрд рублей за ближайшие 5 лет. Об этом сообщил сегодня, в понедельник 18 марта, советник министра энергетики и ЖКХ Сергей Ульянкин на заседании комитета губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

- Уже подписаны соглашения с федеральными органами власти по показателям исполнения программы и финансированию. Такие показатели нас не пугают, они для нас подъемные, - сообщил Ульянкин.

Отметим, что согласно информации Роспотребнадзора на 31 декабря 2017 года качественной питьевой водой из централизованных систем обеспечено 84,2% жителей региона и 90% жителей городов области. По условиям программы, к 2024 году эти показатели составят 89,6% и 96%, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU