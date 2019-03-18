Вышел трейлер фильма про зомби-апокалипсис в Самаре

СЕГОДНЯ 19:07 2019-03-18T19:27:10+03:00

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В областной столице скоро должна состояться премьера фильма про зомби-апокалипсис в Самаре. Напомним, подготовкой проекта занимался местный кинематографист-любитель Кирилл Хорнов. Подробнее о картине можно почитать на samara.kp.ru. Сейчас в свет вышел трейлер ужастика.

- Это только начало. Скоро я подготовлю на общее обозрение первые рассказы своей книги "Зона Зомби", предысторию которой, мы и покажем в нашей короткометражке, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" Кирилл.

Действие "Зоны Зомби" разворачивается в 2020 году. Именно тогда начинается армагеддон и третья мировая война, причиной которой стала массовая биологическая атака. В каждом уголке планеты вспыхивает эпидемия вируса, превращающего людей в зомби. В этой обстановке молодой офицер ФСБ в отставке пытается найти свое место среди мертвых воспоминаний о войне.

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"Комсомолка" пообщалась с одним из создателей картины Кириллом Хорновым, который рассказал, что проект является прелюдией к его книге (подробности)

Zombie Zone - official trailer / Короткометражный фильм (2019).Фильм выйдет в ближайшее время

ИСТОЧНИК KP.RU