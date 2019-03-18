2019-03-18T20:08:52+03:00
Общество

Владимир Путин назначил Вадима Кудинова новым председателем Самарского областного суда

Мужчина пробудет на новом для себя посту как минимум 6 лет
Михаил ГОРЮНОВ
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Вадим Кудинов был единственным кандидатом на должность председателяВадим Кудинов был единственным кандидатом на должность председателя
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У Самарского областного суда официально появился новый руководитель. Председателем государственного органа стал, как и ожидалось, Вадим Кудинов. Указ о его назначении на эту должность подписали президент России - Владимир Путин.

- Срок полномочий Вадима Кудинова на посту председателя составит 6 лет, - отмечено в документе.

В последнее время Кудинов был исполняющим обязанности председателя, а до этого трудился заместителем.. А до него суд возглавляла Любовь Дроздова. Она находилась на руководящей позиции с 2007 года. В конце февраля 2019 года женщина ушла в отставку. Сделала она это по собственному желанию. Кто будет заместителем председателя, пока неизвестно. Отметим, что Вадим Кудинов был фактически единственным кандидатом на должность председателя после ухода Дроздовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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