Самарские спортсмены выиграли две бронзовые медали на чемпионате России по греко-римской борьбе
Соревнования проходили среди атлетов, имеющих проблемы со слухом
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В Саранске прошел чемпионат России по греко-римской борьбе среди спортсменов, которые имеют проблемы со слухом. В соревнованиях участвовали 62 атлета из 24 регионов, в том числе и из Самарской области.
- Двое спортсменов самарской спортивной школы олимпийского резерва № 1 Виталий Кузменков и Махир Гасымов завоевали на чемпионате страны бронзовые медали, - рассказали в министерстве спорта Самарской области.
Виталий Кузменков занял третье место в весовой категории 77 кг, а Махир Гасымов отличился в весовой категории 72 кг. Тренирует спортсменов Вячеслав Алексеев.
ИСТОЧНИК KP.RU