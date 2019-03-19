В Сызрани погоню за пьяным водителем на «девятке» остановил сугроб
Недавно в Сызрани развернулась погоня за автомобилем ВАЗ-2109. Полицейские заподозрили водителя в пьяном вождении и попытались остановить его на проспекте 50 лет Октября. Однако нарушитель лишь прибавил газу и рванул во дворы, выключив при этом фары.
- Погоня за автомобилистом закончилась быстро. Он не справился с управлением и врезался в снежный вал. Медицинское освидетельствование показало, что водитель — 22-летний молодой человек — был пьян, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В отношении парня были собраны материалы по статьям «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства».
ИСТОЧНИК KP.RU