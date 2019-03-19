2019-03-19T08:52:07+03:00
Происшествия

В Сызрани погоню за пьяным водителем на «девятке» остановил сугроб

Молодой человек пытался скрыться от полицейских дворами с выключенными фарами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейским пришлось погоняться за нарушителем по дворамПолицейским пришлось погоняться за нарушителем по дворамФото: Архив "КП"
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Недавно в Сызрани развернулась погоня за автомобилем ВАЗ-2109. Полицейские заподозрили водителя в пьяном вождении и попытались остановить его на проспекте 50 лет Октября. Однако нарушитель лишь прибавил газу и рванул во дворы, выключив при этом фары.

- Погоня за автомобилистом закончилась быстро. Он не справился с управлением и врезался в снежный вал. Медицинское освидетельствование показало, что водитель — 22-летний молодой человек — был пьян, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении парня были собраны материалы по статьям «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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