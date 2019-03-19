2019-03-19T10:04:56+03:00
Общество

К концу недели в Самарскую область нагрянут мокрый снег и дождь

А вот температура воздуха порадует плюсовыми значениями
Анастасия ФИЛАТОВА
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Днем столбики термометров будут подниматься до +7 градусовДнем столбики термометров будут подниматься до +7 градусов
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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области на этой рабочей неделе. По их прогнозам, в начале недели будет сухая безветренная погода, а вот в четверг в регион вернутся мокрый снег и дождь. Кроме того, по данным Приволжского УГМС, на дорогах будет гололедица.

Сегодня днем, 19 марта, осадков не предвидится. Ветер будет неустойчивый и слабый. Температура воздуха составит +2...+7 °C. В ночь на среду, 20 марта, местами ожидается туман, столбики термометров опустятся до -3...-8 °C. На дорогах гололедица. Днем будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Воздух прогреется до +2...+7 °C.

В ночь на четверг, 21 марта, температура вновь опустится ниже нуля и местами будет туман. Днем в большинстве районов Самарской области синоптики прогнозируют небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Скорость ветра составит 3-8 м/с. Температура воздуха по-прежнему будет со знаком «плюс»: +2...+7 °C.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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