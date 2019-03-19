2019-03-19T10:26:54+03:00
Общество

В Мягком кинотеатре в Самаре фильмы по 170 рублей теперь можно смотреть два раза в неделю

«Киномания» в Мягком кинотеатре теперь по понедельникам и вторникам
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Мягкий кинотеатр находится в ТРК «Гудок»Мягкий кинотеатр находится в ТРК «Гудок»
Изменить размер текста:

Фильмы по 170 рублей в Мягком кинотеатре в Самаре теперь можно смотреть два раза в неделю. «Киномания» теперь по понедельникам и вторникам. Обратите внимание, что за 170 рублей можно сходить не на любой фильм, а только на те картины, которые не ограничены дистрибьюторами.

- Запасаемся попкорном в два раза больше. Ведь «Киномания» в Мягком кинотеатре теперь 2 дня в неделю – каждый понедельник и вторник. Все фильмы, кроме ограниченных дистрибьюторами, можно посмотреть за 170 рублей, - рассказали организаторы.

Мягкий кинотеатр находится в ТРК «Гудок» по адресу: Красноармейская, 131, 3 этаж. Билеты на фильмы можно купить в кассах и онлайн.

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сызрани прошел футбольный турнир памяти Бориса Поварчука
Удачно порыбачил: житель Самары выловил из реки Татьянка 11-килограммовую щуку
Трамваи № 22 и 24 начнут ходить до стадиона «Самара Арена»
Звезды российской эстрады откроют самарцам дверь в большой шоу-бизнес
Минобороны РФ планирует передать Самаре участок на Панова для строительства школы
В Самаре на стройке незаконно работали мигранты из Таджикистана и Африки
Не рассчиталась за побои: жительницу Самарской области отправили на обязательные работы
300 снайперов соревновались в стрельбе на полигонах в Самаре и Оренбурге
В Тольятти клиент попытался угнать такси, но застрял в сугробе
Слишком много жалоб: Генпрокуратуру РФ попросили проверить работу нескольких самарских УК
По матчу в среду, четверг и пятницу: стал известен календарь «Крыльев Советов» до конца сезона РПЛ 2018/2019
Крупную сеть аптек в Самаре выкупил уфимский ритейлер
Сотрудники ФСБ нашли в доме у самарца автомат, пистолеты и около 300 патронов
Потеряла сознание во время бега: в Сызрани 18-летняя спортсменка умерла на тренировке
К концу недели в Самарскую область нагрянут мокрый снег и дождь
В Сызрани погоню за пьяным водителем на «девятке» остановил сугроб