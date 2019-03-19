В Мягком кинотеатре в Самаре фильмы по 170 рублей теперь можно смотреть два раза в неделю
Фильмы по 170 рублей в Мягком кинотеатре в Самаре теперь можно смотреть два раза в неделю. «Киномания» теперь по понедельникам и вторникам. Обратите внимание, что за 170 рублей можно сходить не на любой фильм, а только на те картины, которые не ограничены дистрибьюторами.
- Запасаемся попкорном в два раза больше. Ведь «Киномания» в Мягком кинотеатре теперь 2 дня в неделю – каждый понедельник и вторник. Все фильмы, кроме ограниченных дистрибьюторами, можно посмотреть за 170 рублей, - рассказали организаторы.
Мягкий кинотеатр находится в ТРК «Гудок» по адресу: Красноармейская, 131, 3 этаж. Билеты на фильмы можно купить в кассах и онлайн.
Реклама.
ИСТОЧНИК KP.RU