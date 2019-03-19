2019-03-19T09:42:22+03:00
Происшествия

Потеряла сознание во время бега: в Сызрани 18-летняя спортсменка умерла на тренировке

Тренеры и медики пытались реанимировать девушку, но спасти ее так и не удалось
Анастасия ФИЛАТОВА
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Точную причину смерти девушки предстоит установить специалистамТочную причину смерти девушки предстоит установить специалистамФото: Архив "КП"
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В понедельник, 18 марта, около 16:40 в Сызрани на спортивной базе спортивной школы олимпийского резерва № 2 умерла 18-летняя девушка. Она скончалась во время тренировки по академической гребле.

- Спортсменка потеряла сознание в начале тренировки во время разминочного бега. Тренеры вызвали скорую помощь. До прибытия медиков они сами пытались ее реанимировать. Скорая прибыла на базу через 8 минут, но спасти жизнь девушки, к сожалению, не удалось, - сообщили в пресс-службе администрации Сызрани.

Насколько известно, девушка постоянно проходила медицинский осмотр и противопоказаний для занятий спортом она не имела. В настоящее время точная причина смерти спортсменки устанавливается. О случившемся уже сообщили в региональное министерство спорта. Глава ведомства Дмитрий Шляхтин направил из Самары в Сызрань комиссию для выяснения всех обстоятельств трагедии. Также в деталях произошедшего разбираются правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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