Сотрудники ФСБ нашли в доме у самарца автомат, пистолеты и около 300 патронов

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-19T09:52:47+03:00

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В Самаре сотрудники ФСБ выявили еще одного нарушителя закона, который втайне хранил оружие и боеприпасы. Им оказался 53-летний житель областной столицы.

- 26 февраля 2019 года в частном доме мужчины, расположенном в Красноглинском районе Самары, были найдены и изъяты автомат Калашникова; нарезной охотничий карабин «ТИГР» без документов с глушителем; пистолет «Walther PP» 22 калибра; газовый пистолет системы «Макарова», переделанный под стрельбу боевыми патронами; обрез охотничьего гладкоствольного ружья; около 300 патронов различного калибра, - сообщили в УФСБ по Самарской области.

Сейчас силовики продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, а также устанавливать причастных к незаконному обороту и хранению оружия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU