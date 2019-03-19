2019-03-19T09:52:47+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ нашли в доме у самарца автомат, пистолеты и около 300 патронов

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФСБ по Самарской областиФото: УФСБ по Самарской области
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В Самаре сотрудники ФСБ выявили еще одного нарушителя закона, который втайне хранил оружие и боеприпасы. Им оказался 53-летний житель областной столицы.

- 26 февраля 2019 года в частном доме мужчины, расположенном в Красноглинском районе Самары, были найдены и изъяты автомат Калашникова; нарезной охотничий карабин «ТИГР» без документов с глушителем; пистолет «Walther PP» 22 калибра; газовый пистолет системы «Макарова», переделанный под стрельбу боевыми патронами; обрез охотничьего гладкоствольного ружья; около 300 патронов различного калибра, - сообщили в УФСБ по Самарской области.

Сейчас силовики продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, а также устанавливать причастных к незаконному обороту и хранению оружия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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