Крупную сеть аптек в Самаре выкупил уфимский ритейлер
Крупнейшая самарская сеть аптек «Биомед» сменила хозяина. Ее выкупил уфимский фармритейлер.
- На момент приобретения у «Биомеда» было 36 точек, а у «Фармленда» - 2. Самарская сеть будет перебрендирована в «Фармленд», - передает Vademecum слова совладельца уфимского ритейлера Олега Мурова.
Насколько известно, в последнее время показатели «Биомеда» заметно упали. В первом полугодии 2018 года выручка сети снизилась до 424 млн рублей. А вот выручка «Фармленда» за тот же период насчитывала 11,87 млрд рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU