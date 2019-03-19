2019-03-19T10:20:36+03:00
Общество

Крупную сеть аптек в Самаре выкупил уфимский ритейлер

В последнее время у самарской компании были проблемы с финансами
Анастасия ФИЛАТОВА
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В ближайшее время в самарской сети проведут ребрендингВ ближайшее время в самарской сети проведут ребрендинг
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Крупнейшая самарская сеть аптек «Биомед» сменила хозяина. Ее выкупил уфимский фармритейлер.

- На момент приобретения у «Биомеда» было 36 точек, а у «Фармленда» - 2. Самарская сеть будет перебрендирована в «Фармленд», - передает Vademecum слова совладельца уфимского ритейлера Олега Мурова.

Насколько известно, в последнее время показатели «Биомеда» заметно упали. В первом полугодии 2018 года выручка сети снизилась до 424 млн рублей. А вот выручка «Фармленда» за тот же период насчитывала 11,87 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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