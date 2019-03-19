В Тольятти клиент попытался угнать такси, но застрял в сугробе

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-19T10:51:46+03:00

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На днях в Автозаводском районе Тольятти произошло преступление. Там на Московском проспекте 38-летний мужчина попытался угнать такси. Похитить чужую машину ему так и не удалось — помешал сугроб.

- Все произошло на заправке. Водитель такси — 40-летний мужчина — вез клиента. По пути к месту назначения он заехал на АЗС, чтобы заправиться. Пока мужчина оплачивал бензин, пассажир попытался угнать его автомобиль. Об этом таксист понял, увидев свою пустую машину в сугробе, - сообщили в управлении Росгвардии по Самарской области.

Сотрудники вневедомственной охраны нашли злоумышленника неподалеку от места происшествия. Они задержали подозреваемого и передали его полицейским. В дальнейшем в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

ИСТОЧНИК KP.RU