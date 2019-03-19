300 снайперов соревновались в стрельбе на полигонах в Самаре и Оренбурге

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-19T11:00:39+03:00

Мероприятие было посвящено памяти Героя Советского Союза капитана Василия Зайцева, который в 1942 году уничтожил 225 солдат противника

Изменить размер текста: A A

Кто точнее - именно это выясняли на полигонах в Самарской и Оренбургской областях на днях. Там прошли соревнования среди снайперских подразделений Центрального военного округа, посвященные памяти Героя Советского Союза капитана Василия Зайцева.

- В состязаниях приняли участие около 300 снайперов в составе групп. Им нужно было совершить марши на окраины населенных пунктов, занять там выгодные позиции, провести разведку местности, маскировку своих позиций, выполнить одиночные и групповые стрельбы по целям на расстояниях до 900 метров, - сообщили в ЦВО.

Зайцеву мероприятие посвящено не случайно. Капитан Василий Зайцев во время Сталинградской битвы с 10 ноября по 17 декабря 1942 уничтожил 225 солдат и офицеров противника, включая 11 снайперов.

ИСТОЧНИК KP.RU