300 снайперов соревновались в стрельбе на полигонах в Самаре и Оренбурге
Кто точнее - именно это выясняли на полигонах в Самарской и Оренбургской областях на днях. Там прошли соревнования среди снайперских подразделений Центрального военного округа, посвященные памяти Героя Советского Союза капитана Василия Зайцева.
- В состязаниях приняли участие около 300 снайперов в составе групп. Им нужно было совершить марши на окраины населенных пунктов, занять там выгодные позиции, провести разведку местности, маскировку своих позиций, выполнить одиночные и групповые стрельбы по целям на расстояниях до 900 метров, - сообщили в ЦВО.
Зайцеву мероприятие посвящено не случайно. Капитан Василий Зайцев во время Сталинградской битвы с 10 ноября по 17 декабря 1942 уничтожил 225 солдат и офицеров противника, включая 11 снайперов.
ИСТОЧНИК KP.RU