Не рассчиталась за побои: жительницу Самарской области отправили на обязательные работы
В Самарской области привлекли к ответственности 30-летнюю местную жительницу. Женщину признали виновной в нанесении побоев и обязали выплатить 5 тысяч рублей. Однако она не спешила погашать долг.
- Отдел судебных приставов Шенталинского и Исаклинского районов возбудил исполнительное производство в отношении женщины. Однако добровольно решение суда исполнять она не стала. В итоге в отношении нее был составлен административный протокол. Суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ, - сообщили в УФССП по Самарской области.
Должнице придется провести за общественно-полезными работами 20 часов. Также она все-таки должна будет оплатить штраф в 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU