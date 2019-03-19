Не рассчиталась за побои: жительницу Самарской области отправили на обязательные работы

СЕГОДНЯ 11:08 2019-03-19T11:08:11+03:00

Суд назначил женщине штраф в 5 тысяч рублей, но оплачивать его она не спешила

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В Самарской области привлекли к ответственности 30-летнюю местную жительницу. Женщину признали виновной в нанесении побоев и обязали выплатить 5 тысяч рублей. Однако она не спешила погашать долг.

- Отдел судебных приставов Шенталинского и Исаклинского районов возбудил исполнительное производство в отношении женщины. Однако добровольно решение суда исполнять она не стала. В итоге в отношении нее был составлен административный протокол. Суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Должнице придется провести за общественно-полезными работами 20 часов. Также она все-таки должна будет оплатить штраф в 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU