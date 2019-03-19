2019-03-19T11:28:11+03:00
Общество

В Самаре на стройке незаконно работали мигранты из Таджикистана и Африки

Нанимателю иностранцев грозит крупный штраф или приостановка работы до 3 месяцев
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Самаре полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства на одном из строительных объектов. В ходе проверки они нашли на стройке шестерых иностранцев, которые незаконно работали там. В частности, это трое уроженцев республики Таджикистан и трое граждан республики Кот-Дивуар — государства в западной Африке.

- В отношении иностранцев были составлены административные протоколы по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ» и наложены штрафы. Работодатель, который незаконно привлек мигрантов к работе, уже установлен, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас полицейские проводят работу по привлечению нанимателя иностранцев к ответственности по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства». Компании грозит штраф от 250 до 800 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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