Минобороны РФ планирует передать Самаре участок на Панова для строительства школы

СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-19T11:50:13+03:00

На месте бывшей воинской части собираются построить не только школу, но еще соцобъекты и жилой комплекс Фото: Татьяна ПОПОВА

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В Самаре на улице Николая Панова, на котором ранее находилась воинская часть, планируют построить школу. В скором времени министерство обороны РФ может передать этот участок городу.

- Кажется, нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос по передаче городу земельного участка на Николая Панова, принадлежащего минобороны. 19 марта в Самару приезжает комиссия ведомства. Город готов за свой счет перенести радиолокационную станцию в поселок Рощинский, - рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

На данном участке власти Самары хотят построить не только школу, но и другие социальные объекты. Отметим, что рядом с этим местом будет возведен еще и жилой комплекс. Его строительством займется компания «Древо».

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ИСТОЧНИК KP.RU