Минобороны РФ планирует передать Самаре участок на Панова для строительства школы
В Самаре на улице Николая Панова, на котором ранее находилась воинская часть, планируют построить школу. В скором времени министерство обороны РФ может передать этот участок городу.
- Кажется, нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос по передаче городу земельного участка на Николая Панова, принадлежащего минобороны. 19 марта в Самару приезжает комиссия ведомства. Город готов за свой счет перенести радиолокационную станцию в поселок Рощинский, - рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
На данном участке власти Самары хотят построить не только школу, но и другие социальные объекты. Отметим, что рядом с этим местом будет возведен еще и жилой комплекс. Его строительством займется компания «Древо».
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ИСТОЧНИК KP.RU