Удачно порыбачил: житель Самары выловил из реки Татьянка 11-килограммовую щуку

СЕГОДНЯ 13:12 2019-03-19T13:12:17+03:00

Трофей ненадолго задержался в руках счастливчика — он тут же его продал

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На днях житель Самары Владимир Владимиров стал обладателем довольно увесистого трофея. Он выловил из реки Татьянки щуку весом 11,05 кг. Фотографиями своего улова мужчина поделился в соцсетях.

- На реке стояло около 23 жерлиц, но «выстрелила» только одна. Хозяин этой жерлицы точно богом в темечко целованный, - делятся своими впечатлениями свидетели удачной рыбалки.

По словам рыбака, щука клюнула на верхоплавку. Рыбина была такая большая, что еле прошла в лунку. Пришлось потрудиться, чтобы достать ее из воды. Мужчина сделал со своими трофеем несколько снимков на память, а потом без сожалений расстался с ним. Он продал рыбу за 1200 рублей прямо на льду своему другу.

ИСТОЧНИК KP.RU