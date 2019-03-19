В Сызрани прошел футбольный турнир памяти Бориса Поварчука

СЕГОДНЯ 13:18 2019-03-19T13:18:49+03:00

Победителем стал «Химик-Август» из Чувашии, второе место занял «Дорожник» из Пензенской области, а третьим стал тольяттинский «Акрон»

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В Сызрани завершился турнир памяти футболиста Бориса Поварчука. В нем приняли участие команды 3 дивизиона чемпионата России. Победителем турнира стала команда «Химик-Август» из поселка Вунары в Чувашии, второе место досталось «Дорожнику» из Каменки Пензенской области. Бронзовые медали турнира завоевал тольяттинский «Акрон», который переиграл в матче за третьей место димитровградскую «Ладу», сообщает пресс-служба «Акрона».

- Изначально тренерский штаб «Акрона» рассматривал этот турнир как возможность увидеть в деле большую группу молодых футболистов, прибывших на просмотр в команду. Помимо игроков из состава прошлого сезона в турнире были задействованы 12 потенциальных новобранцев. Почти всем из них тренерский штаб выделил игровое время. Чаще остальных в заявке на матче оказывались четверо: Даур Квеквескири, Сергей Киряков, Никита Верхунов и Андрей Титов. Последний стал лучшим бомбардиром всего турнира, забив в ворота соперников шесть мячей, - говорится в сообщении.

Напомним, тольяттинцы готовятся к тому, чтобы заявиться в ПФЛ (третий по силе российский футбольный дивизион). Новый сезон чемпионата стартует осенью 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU