Председатель оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович рассказал, почему возникли проблемы с «Самара Ареной»
Председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу в России Аркадий Дворкович рассказал о причинах проблем, которые возникли со строительством «Самара Арены». Напомним, стадион сдали в эксплуатацию позже остальных арен в России. По словам Дворковича, сказались сложность проекта и смена руководства в регионе.
- В Самарской области была смена руководства. Если концепция и первоначальный проект [«Самара Арена», - прим. ред. «КП-Самара»] задумывались при одном губернаторе, то реализация была при другом. Сам проект был сложным, одним из самых масштабных с точки зрения объёмов застройки, нагрузок, в техническом плане, - приводит слова Дворковича «Чемпионат».
Напомним, в Самаре во время мундиаля прошли шесть матчей, в том числе игры 1/8 финала Бразилия – Мексика и 1/4 финала Швеция – Англия.
ИСТОЧНИК KP.RU