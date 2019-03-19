Председатель оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович рассказал, почему возникли проблемы с «Самара Ареной»

СЕГОДНЯ 13:34 2019-03-19T13:34:41+03:00

В Самаре во время мундиаля прошли шесть матчей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу в России Аркадий Дворкович рассказал о причинах проблем, которые возникли со строительством «Самара Арены». Напомним, стадион сдали в эксплуатацию позже остальных арен в России. По словам Дворковича, сказались сложность проекта и смена руководства в регионе.

- В Самарской области была смена руководства. Если концепция и первоначальный проект [«Самара Арена», - прим. ред. «КП-Самара»] задумывались при одном губернаторе, то реализация была при другом. Сам проект был сложным, одним из самых масштабных с точки зрения объёмов застройки, нагрузок, в техническом плане, - приводит слова Дворковича «Чемпионат».

Напомним, в Самаре во время мундиаля прошли шесть матчей, в том числе игры 1/8 финала Бразилия – Мексика и 1/4 финала Швеция – Англия.

ИСТОЧНИК KP.RU