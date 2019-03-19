2019-03-19T16:08:51+03:00
Общество

В Самаре на месте бывшего завода клапанов может появиться новый ТРК

В минстрое пока эту информацию не подтверждают
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новому торговому центру хотят дать название "Крепость"Новому торговому центру хотят дать название "Крепость"Фото: Майя БРОД
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В Самарском районе областной столицы может появиться новый торгово-развлекательный комплекс. Его хотят построить в границах улиц Водников, Крупской и Григория Засекина на месте бывшего завода клапанов. Информация об этом появилась в СМИ.

Предполагается, что новый ТРК будет называться "Крепость". По предварительным данным, общая площадь торгового центра составит примерно 100 тысяч квадратных метров. В здании планируется обустроить физкультурно-оздоровительный комплекс, а под ним - подземную парковку. Кроме того, под ТРК хотят сделать остановку общественного транспорта.

Между тем в минстрое эту информацию не подтверждают, называя ее преждевременной.

- Говорить о строительстве ТРК на территории завода клапанов пока преждевременно. Соответствующие вопросы находятся в стадии обсуждения специалистами разных уровней, проводятся консультации, вся информация до граждан будет обязательно доведена. После утверждения концепции реновации исторической части Самары, с последующей корректировкой проекта планировки территории стрелки рек Самары и Волги, корректировка будет происходить с непосредственным участием граждан, - сообщили в министерстве строительства Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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