В Самаре на месте бывшего завода клапанов может появиться новый ТРК
В Самарском районе областной столицы может появиться новый торгово-развлекательный комплекс. Его хотят построить в границах улиц Водников, Крупской и Григория Засекина на месте бывшего завода клапанов. Информация об этом появилась в СМИ.
Предполагается, что новый ТРК будет называться "Крепость". По предварительным данным, общая площадь торгового центра составит примерно 100 тысяч квадратных метров. В здании планируется обустроить физкультурно-оздоровительный комплекс, а под ним - подземную парковку. Кроме того, под ТРК хотят сделать остановку общественного транспорта.
Между тем в минстрое эту информацию не подтверждают, называя ее преждевременной.
- Говорить о строительстве ТРК на территории завода клапанов пока преждевременно. Соответствующие вопросы находятся в стадии обсуждения специалистами разных уровней, проводятся консультации, вся информация до граждан будет обязательно доведена. После утверждения концепции реновации исторической части Самары, с последующей корректировкой проекта планировки территории стрелки рек Самары и Волги, корректировка будет происходить с непосредственным участием граждан, - сообщили в министерстве строительства Самарской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU