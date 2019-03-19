Шляпа, а не Ладья и битбокс-баттл: в Самаре отпраздновали пятилетний юбилей воссоединения Крыма с Россией

СЕГОДНЯ 13:52 2019-03-19T14:42:44+03:00

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В Самаре вечером в понедельник прошел масштабный концерт в честь пятилетнего юбилея Крымской весны. Сердце под Паниковским, живые арт-объекты - самарские и крымские достопримечательности, которые в этот день стали ... шляпками. А около набережной поставили огромную сцену, на которой выступали танцевальные коллективы, местные группы. Перед ней собрались студенты, сотрудники самарских предприятий - многие пришли со своими флагами, с растяжками.

- Мы пришли сюда почти всем потоком, - говорит студентка самарского энергетического колледжа Марина. - Очень интересный концерт, мне понравился битбокс-баттл между Тарасом Станиным и Виталием Кузововым. Настроение прекрасное, я думаю, что это праздник. Мы встречались с такой же активной молодежью полуострова - они все рады, что вернулись в Россию.

Победители конкурса получили путевку

Всего на мероприятии собрались несколько тысяч самарцев. Они с удовольствием делали фотографии с сердцем, надписью #крымнаш. И писали в интернет слова поздравлений и пожеланий под хештегом #ПередаюПриветКрыму. Авторам лучших поздравлений достались путевки в Крым. А под занавес праздника, после своего рабочего дня, на склон пришел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он делал селфи со студентами и отвечал на их вопросы.

- Есть ощущение, что эта крымская весна нас всех объединила, и единение чувствовалось у всех, кто пришел сегодня на площадь Славы. Не каждому поколению выпадает такое счастье воссоединения, обретения когда-то утраченного братства, - отметил Дмитрий Азаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU