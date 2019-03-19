В апреле электрички между Самарой, Курумочем и Жигулевским морем поедут по новому расписанию

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-19T14:08:03+03:00

Часть поездов изменят время следование, а некоторые начнут курсировать в другие дни

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В апреле в Самарской области изменится расписание движения нескольких электричек. Речь идет о поездах, которые курсируют между Самарой и Курумочем, а также между Самарой и Жигулевским морем. Об этом сообщает самарская пригородная пассажирская компания.

Так, с 1 апреля поезд № 6306/6305-6325 Самара (отпр. 08.43) – Жигулевское Море (приб. 11.02) по выходным дням будет прибывать на станцию Жигулевское море в 11:17. Поезд № 6326-6308-6307 Жигулевское Море (отпр. 14.37) – Самара (приб. 16.56) по выходным дням будет отправляться на несколько минут раньше — в 14:19.

С 13 апреля по средам, пятницам, субботам и воскресеньям начнут курсировать поезда № 6332/6331 Самара (отпр. 07.00) – Курумоч (приб. 08.30) и № 6334/6333 Курумоч (отпр. 12.11) – Самара (приб. 13.38).

С 20 апреля поезд № 6302/6301 Пятилетка (отпр. 05.50) – Жигулевское Море (приб. 07.41) будет курсировать по рабочим дням. Поезд № 6302/6301 Пятилетка (отпр. 05.50) – Отвага (приб. 08.15) начнет курсировать по выходным дням. Поезд 6312-6316/6315 Жигулевское Море (отпр. 17.27) – Курумоч (18.15-18.35) – Самара (приб. 20.03) будет ездить по рабочим дням, а поезд 6312-6316/6315 Отвага (отпр. 16.52) – Курумоч (18.15-18.35) – Самара (приб. 20.03) будет ходить по выходным дням.

ИСТОЧНИК KP.RU