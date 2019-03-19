Юрий Чайка назначил нового прокурора в Куйбышевский район Самары

СЕГОДНЯ 14:31 2019-03-19T14:31:44+03:00

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Куйбышевскому району Самары назначили нового прокурора. Эту должность занял Андрей Маслаков, который до недавнего времени работал начальником управления правовой статистики прокуратуры Самарской области.

- Андрей Маслаков назначен прокурором Куйбышевского района приказом генерального прокурора РФ Юрия Чайки от 18 марта 2019 года, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Андрею Маслакову 34 года, окончил Самарский государственный университет. В органах прокуратуры он служит с 2007 года. Сначала Андрей Маслаков работал помощником прокурора Камышлинского района, потом трудился на должности старшего помощника Железнодорожного района Самары. Также он успел поработать заместителем прокурора Промышленного района областной столицы и прокурором Сызрани.

ИСТОЧНИК KP.RU