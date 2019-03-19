2019-03-19T15:01:07+03:00
Общество

В Самаре в квартире на третьем этаже дома на Карла Маркса произошел пожар

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС
Анастасия ФИЛАТОВА
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Огонь охватил квартиру на третьем этаже домаОгонь охватил квартиру на третьем этаже домаФото: скриншот с видео
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Утром во вторник, 19 марта, в Промышленном районе Самары произошел пожар. Там на проспекте Карла Маркса, 318 загорелась квартира на третьем этаже. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- На месте происшествия работали несколько пожарных и спецмашин. Сотрудники МЧС забрались в квартиру по пожарной лестнице, а затем начали выбрасывать с лоджии обгоревший матрас и мебель, - рассказали местные жители.

Из-за чего начался пожар, пока не известно. Причину случившегося предстоит выяснить специалистам. Информации о том, пострадал ли кто-нибудь в результате произошедшего, нет.

Пожар в квартире на проспекте Карла Маркса в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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