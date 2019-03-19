Самарская область попала в топ-10 регионов с низким уровнем безработицы

СЕГОДНЯ 15:34 2019-03-19T15:34:16+03:00

По данным аналитиков, сейчас этот показатель составляет 3,5%

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Самарская область вошла в десятку регионов с самым низким уровнем безработицы в период с ноября 2018 года по январь 2019 года. Рейтинг составили специалисты РИА Новости.

Согласно данным аналитиков, уровень безработицы в 63 регионе составляет 3,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов он снизился на 0,6%. На 100 открытых вакансий в Самарской области приходится 231 безработный, а среднее время для поиска новой работы составляет 8,5 месяцев. Эти показатели позволили Самарской области занять 10 место в рейтинге.

Опередили 63 регион Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Хабаровский край, Югра, Московская область, Ивановская область, республика Татарстан и Калужская область. Хуже всего с безработицей обстоят дела в Дагестане, республике Тыва, Карачаево-Черкесской республике и Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU