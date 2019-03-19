В Самаре с 9 этажа дома на Чернореченской упал мужчина
К сожалению, пострадавший скончался от полученных травм
Фото: Дмитрий Леонов / Подслушано СамараФото: vk.com
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Утром во вторник, 19 марта, в Ленинском районе Самары произошло ЧП. Там с 9 этажа дома на улице Чернореченской, 42 упал мужчина. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
- Мужчина приземлился в снег, который смягчил удар. Он был в сознании, жаловался на боль в конечностях. На вид мужчине около 40 лет, - рассказали местные жители.
Очевидцы вызвали пострадавшему скорую. Медики оказали ему необходимую помощь на месте и увезли в больницу имени Пирогова. К сожалению, врачи не смогли спасти мужчину. Он скончался от полученных травм. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU