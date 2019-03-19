В Самаре с 9 этажа дома на Чернореченской упал мужчина

СЕГОДНЯ 15:54 2019-03-19T15:54:23+03:00

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Утром во вторник, 19 марта, в Ленинском районе Самары произошло ЧП. Там с 9 этажа дома на улице Чернореченской, 42 упал мужчина. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Мужчина приземлился в снег, который смягчил удар. Он был в сознании, жаловался на боль в конечностях. На вид мужчине около 40 лет, - рассказали местные жители.

Очевидцы вызвали пострадавшему скорую. Медики оказали ему необходимую помощь на месте и увезли в больницу имени Пирогова. К сожалению, врачи не смогли спасти мужчину. Он скончался от полученных травм. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU