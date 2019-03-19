В Самаре бывшего сотрудника ГИБДД, попавшегося на взятке, отправили в колонию на 7 лет

СЕГОДНЯ 16:10 2019-03-19T16:10:07+03:00

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В Промышленном районном суде областной столице огласили приговор бывшему инспектору дорожного надзора ГИБДД Самары Станиславу Филиппову. Мужчину обвиняли в получении взятки.

- По версии следствия, 12 апреля 2017 года Филиппов прибыл в ЖКС "Горелый Хутор", где индивидуальным предпринимателем Сергеем Якуниным были организованы работы по бурению разведочной эксплуатационной скважины. Подсудимый установил в действиях Якунин нарушения по статье 12.33 КоАП - "Умышленное создание помех в дорожном движении" и потребовал у него деньги за избежание административной ответственности, - рассказывают корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района, которая поддерживала обвинение.

Как установили силовики, просил старший лейтенант 30 тысяч наличными и оказание услуги на 435 тысяч - пробурить скважину на даче у Филиппова на участке 100 метров. Первую часть взятки Станислав получил у ТЦ "Апельсин", работы назначили на 7 июня. На дачном участке в "Сокском просторе" Якунин уже действовал в рамках оперативного эксперимента областного УФСБ России. Судом обвиняемому назначили 7 лет строго режима и на 3 года лишили права занимать должности на госслужбе. Скорее всего, сторона защиты будет обжаловать такое решение.

ИСТОЧНИК KP.RU