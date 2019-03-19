Красавица из Тольятти прошла в национальный этап конкурса Mrs&Ms Earth

СЕГОДНЯ 16:39 2019-03-19T16:42:42+03:00

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В Рязани прошел региональный этап одного из известных конкурсов красоты «Mrs&Ms Earth». В нем участвовала 24-летняя жительница Тольятти, мама двоих детей Алина Козлова.

Девушка участвовала в конкурсе по собственной инициативе и на личные средства. Поскольку в Тольятти конкурс не проводился, она решила попробовать свои силы в Рязани. Жюри заметило тольяттинку и присвоило ей титул «3 Vice Mrs Russia Earth Rzn 2019».

Теперь Алине Козловой предстоит представлять Тольятти на национальном этапе конкурса «Mrs&Ms Russia Earth», который пройдет 18 апреля в Москве. Финалистки этого этапа поедут представлять нашу страну в Лас-Вегас.

ИСТОЧНИК KP.RU