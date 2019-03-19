Билеты на матч "Крылья Советов" - "Арсенал" на "Самара Арене" 29 марта: цены, где купить

СЕГОДНЯ 17:12 2019-03-19T17:12:12+03:00

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В среду, 20 марта, стартует продажа билетов на матч 21 тура РПЛ "Крылья Советов" – "Арсенал", который пройдет на стадионе "Самара Арена" 29 марта. Цены на билеты будут варьироваться от 300 до 1500 тысяч рублей.

- Билеты можно приобрести в клубных магазинах на стадионе "Металлург", в ТЦ "Сила Спорта" и на нашем сайте с 20 марта, а в кассах города – с 21 марта. При покупке билетов на сайте будет действовать скидка 5%, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Детям до 14 лет не будут продаваться билеты в сектор активной поддержки - D114. Также нельзя будет приобрести билеты в сектора D113 (½), D115 (½). В сектора С119, С118, А102, А103 будет действовать 50% скидка на детский билет. Дети до 6 лет смогут попасть на стадион совершенно бесплатно. Сидеть им придется на коленях у родителей.

Инвалидам-колясочникам и инвалидам по зрению будет доступна скидка в 50% на специально оборудованные места трибун C, D, B на 2 ярусе. За половину стоимости смогут приобрести билет и инвалиды 1, 2 групп. Им будут доступны места в секторе C117, а также трибуны B, С, D на 2 ярусе. Билеты для этой категории граждан будут продаваться в ТЦ "Сила Спорта" с 11:00 до 20:30.

Также болельщики смогут приобрести билеты на матч по следующим адресам:

- ТЦ "Вива Ленд", пр. Кирова, 147.

- ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18.

- ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30.

- ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда)

- ТЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160М.

- ТЦ "Русь на Волге", г. Тольятти, ул. Революционная, 52А.

ИСТОЧНИК KP.RU