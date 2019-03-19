Прокуратура и Министерство образования РФ выступили против привилегий при зачислении в школу Самарской области братьев и сестер

СЕГОДНЯ 18:28 2019-03-19T18:30:14+03:00

Однако в региональном минобре пообещали и дальше работать над решением вопроса

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Региональная прокуратура и Министерство образования России выступили против привилегий при зачислении в школы Самарской области для братьев и сестер учеников. Законопроект представило региональное министерство образования, а затем и самарская губернская дума. Об этом сообщил министр образования и науки области Виктор Акопьян в ответ на вопрос самарца.

- На каком этапе нормативный акт, о зачислении второго и последующих детей в одну и ту же школу, где обучается первый ребёнок? Или существуют сложности с применением и последующей реализацией? – спросил самарец Рафаэль Хусяинов у министра.

Виктор Акопьян ответил следующее:

- Прокуратура Самарской области дала отрицательное заключение на законопроект, который был представлен региональным минобром, а затем самарской губдумой. Инициативу передали федеральному министерству, там также нас не поддержали. Мы не останавливаемся и будем дальше работать над решением вопроса, - заявил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU