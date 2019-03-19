2019-03-19T18:30:14+03:00
Общество

Прокуратура и Министерство образования РФ выступили против привилегий при зачислении в школу Самарской области братьев и сестер

Однако в региональном минобре пообещали и дальше работать над решением вопроса
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Прокуратура Самарской области дала отрицательное заключение на законопроектПрокуратура Самарской области дала отрицательное заключение на законопроектФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Региональная прокуратура и Министерство образования России выступили против привилегий при зачислении в школы Самарской области для братьев и сестер учеников. Законопроект представило региональное министерство образования, а затем и самарская губернская дума. Об этом сообщил министр образования и науки области Виктор Акопьян в ответ на вопрос самарца.

- На каком этапе нормативный акт, о зачислении второго и последующих детей в одну и ту же школу, где обучается первый ребёнок? Или существуют сложности с применением и последующей реализацией? – спросил самарец Рафаэль Хусяинов у министра.

Виктор Акопьян ответил следующее:

- Прокуратура Самарской области дала отрицательное заключение на законопроект, который был представлен региональным минобром, а затем самарской губдумой. Инициативу передали федеральному министерству, там также нас не поддержали. Мы не останавливаемся и будем дальше работать над решением вопроса, - заявил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Билеты на матч "Крылья Советов" - "Арсенал" на "Самара Арене" 29 марта: цены, где купить
Красавица из Тольятти прошла в национальный этап конкурса Mrs&Ms Earth
МегаФон рассказывает о чемпионах по селфи и стримам Универсиады 2019
В Самаре бывшего сотрудника ГИБДД, попавшегося на взятке, отправили в колонию на 7 лет
В Самаре с 9 этажа дома на Чернореченской упал мужчина
Самарская область попала в топ-10 регионов с низким уровнем безработицы
Министр спорта региона рассказал, как обстоят дела с созданием женской футбольной команды в Самаре
В Самаре в квартире на третьем этаже дома на Карла Маркса произошел пожар
Юрий Чайка назначил нового прокурора в Куйбышевский район Самары
В апреле электрички между Самарой, Курумочем и Жигулевским морем поедут по новому расписанию
Шляпа, а не Ладья и битбокс-баттл: в Самаре отпраздновали пятилетний юбилей воссоединения Крыма с Россией