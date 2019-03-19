2019-03-19T20:28:05+03:00
Общество

Прокуратура нашла в детских садах Самарской области просроченные продукты

А также, что в меню детсадов не было фруктов и кисломолочных продуктов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Материалы проверки направили в региональное Управление РоспортребнадзораМатериалы проверки направили в региональное Управление РоспортребнадзораФото: Архив "КП"
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Прокуратура Красноярского района Самарской области нашла в двух детских садах села Новый Буян нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Надзорное ведомство выявило нарушения температурных условий хранения продуктов питания и сроков их реализации. Кроме того, в детсадах несвоевременно заполняли журналы бракеража, а в меню фактически не было фруктов и кисломолочных продуктов, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

- В адрес директора ГБОУ СОШ им. В.С. Юдина села Новый Буян внесли представления. Сейчас они находятся на рассмотрении, - рассказали в надзорном ведомстве.

Материалы проверки также направили в региональное Управление Роспортребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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