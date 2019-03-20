2019-03-20T09:05:31+03:00
Происшествия

В Самаре уфимца отправили на 8,5 лет в колонию за продажу героина

Молодой человек пытался убедить полицейских, что хранил наркотики для себя, но обмануть их не удалось
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд приговорил молодого человека к колонии строгого режимаСуд приговорил молодого человека к колонии строгого режимаФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Советский районный суд Самары вынес приговор 25-летнему уроженцу Уфы, который обвинялся в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков в крупном размере.

- Было установлено, что в сентябре 2018 года молодой человек через интернет приобрел 60 грамм героина для дальнейшей продажи. После этого он расфасовал наркотик в 106 свертков. 105 из них парень продал своей знакомой, а с последним его задержали полицейские. При этом молодой человек пытался убедить стражей порядка, что хранил запрещенные вещества для личного употребления, - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Суд признал уфимца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8,5 лет. Отбывать он его будет в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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