2019-03-20T09:08:33+03:00
Происшествия

Был сторонником террористов: из Самары выдворили нелегального мигранта

Мужчина посещал незаконный молельный дом в поселке Красный пахарь
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Сотрудники ФСБ передали иностранца правоохранителям его страныСотрудники ФСБ передали иностранца правоохранителям его страныФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из стран Центральной Азии. Он находился на территории нашей страны незаконно, да еще и имел связь со сторонниками сирийской террористической организации.

- Мужчина был задержан в январе. Было установлено, что он и его знакомые посещали в Самаре нелегальный молельный дом, который действовал в поселке Красный пахарь до мая 2016 года, - сообщили в УФСБ по Самарской области.

Иностранец несколько дней провел в центре временного содержания, а в феврале силовики доставили его в аэропорт Курумоч и отправили на родину. Там им займутся сотрудники национальных правоохранительных органов.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Максим Горький сравнивал самарских хулиганов с ассасинами и за что их называли "горчичниками"

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Самарой силовики «накрыли» подпольный молельный дом, задержаны 53 человека

В помещении нашли вещество, похожее на взрывчатку (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Нечем петь»: Елена Ваенга из-за болезни отменила концерты в Самаре и Сызрани
В Самарской области алиментщика, не желавшего трудиться на обязательных работах, отправили под арест
В Самарской области селянин продал компьютерную программу и нарушил авторские права на 2 млн рублей
В Самаре уфимца отправили на 8,5 лет в колонию за продажу героина
Прокуратура нашла в детских садах Самарской области просроченные продукты
Прокуратура и Министерство образования РФ выступили против привилегий при зачислении в школу Самарской области братьев и сестер
Билеты на матч "Крылья Советов" - "Арсенал" на "Самара Арене" 29 марта: цены, где купить
Красавица из Тольятти прошла в национальный этап конкурса Mrs&Ms Earth
МегаФон рассказывает о чемпионах по селфи и стримам Универсиады 2019
В Самаре бывшего сотрудника ГИБДД, попавшегося на взятке, отправили в колонию на 7 лет
В Самаре с 9 этажа дома на Чернореченской упал мужчина
Самарская область попала в топ-10 регионов с низким уровнем безработицы
Министр спорта региона рассказал, как обстоят дела с созданием женской футбольной команды в Самаре
В Самаре в квартире на третьем этаже дома на Карла Маркса произошел пожар
Юрий Чайка назначил нового прокурора в Куйбышевский район Самары
В апреле электрички между Самарой, Курумочем и Жигулевским морем поедут по новому расписанию
Шляпа, а не Ладья и битбокс-баттл: в Самаре отпраздновали пятилетний юбилей воссоединения Крыма с Россией