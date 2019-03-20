Был сторонником террористов: из Самары выдворили нелегального мигранта

СЕГОДНЯ 09:05 2019-03-20T09:08:33+03:00

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В Самарской области сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из стран Центральной Азии. Он находился на территории нашей страны незаконно, да еще и имел связь со сторонниками сирийской террористической организации.

- Мужчина был задержан в январе. Было установлено, что он и его знакомые посещали в Самаре нелегальный молельный дом, который действовал в поселке Красный пахарь до мая 2016 года, - сообщили в УФСБ по Самарской области.

Иностранец несколько дней провел в центре временного содержания, а в феврале силовики доставили его в аэропорт Курумоч и отправили на родину. Там им займутся сотрудники национальных правоохранительных органов.

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ИСТОЧНИК KP.RU