2019-03-20T09:21:50+03:00
Происшествия

В Самарской области селянин продал компьютерную программу и нарушил авторские права на 2 млн рублей

Теперь мужчине грозят крупный штраф и лишение свободы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина продал флешку с ПО полицейским и попал под уголовную статьюМужчина продал флешку с ПО полицейским и попал под уголовную статьюФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Самарской области полицейские задержали нарушителя авторских прав. Попался он на продаже компьютерной программы для проектирования.

- В полицию обратился житель Кинельского района. Он рассказал, что увидел в интернете объявление о продаже программы по очень низкой цене. Полицейские решили проверить продавца и взяли на себя роль покупателей. Находясь в салоне автомобиля в Кинеле, они приобрели у 30-летнего жителя села Большая Черниговка ПО, которое находилось на флешке, а затем задержали мужчину, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Ущерб, причиненный правообладателю, составил более 2,1 млн рублей, что является крупным размером. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав». Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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