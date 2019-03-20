В Самарской области селянин продал компьютерную программу и нарушил авторские права на 2 млн рублей
В Самарской области полицейские задержали нарушителя авторских прав. Попался он на продаже компьютерной программы для проектирования.
- В полицию обратился житель Кинельского района. Он рассказал, что увидел в интернете объявление о продаже программы по очень низкой цене. Полицейские решили проверить продавца и взяли на себя роль покупателей. Находясь в салоне автомобиля в Кинеле, они приобрели у 30-летнего жителя села Большая Черниговка ПО, которое находилось на флешке, а затем задержали мужчину, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Ущерб, причиненный правообладателю, составил более 2,1 млн рублей, что является крупным размером. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав». Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU