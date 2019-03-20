2019-03-20T09:40:59+03:00
Общество

В Самарской области алиментщика, не желавшего трудиться на обязательных работах, отправили под арест

Посидев взаперти, мужчина сразу же поспешил устроиться на работу и частично выплатить долг
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Самарской области приставы привлекли к ответственности злостного неплательщика алиментов. Мужчина накопил перед своим сыновьям долг в 56 тысяч рублей и долгое время не спешил его погашать.

- В отношении жителя Кошкинского района был составлен административный протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил ему 120 часов обязательный работ, но мужчина проигнорировал это наказание, - сообщили в УФССП по Самарской области.

В итоге на мужчину был составлен еще один протокол — теперь уже по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». На этот раз ему назначили арест на 10 суток. Его избежать мужчине не удалось. Сразу после того, как должник посидел взаперти несколько дней, он отправился на обязательные работы, частично выплатил алименты, а также официально трудоустроился. Теперь деньги на содержание детей будут удерживаться из зарплаты мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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