2019-03-20T09:57:23+03:00
Общество

«Нечем петь»: Елена Ваенга из-за болезни отменила концерты в Самаре и Сызрани

Поклонникам певица пообещала, что они обязательно увидят ее, но немного позже
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Елена ВаенгаФото: Елена ВаенгаФото: Instagram.com
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Известная российская певица Елена Ваенга, которая должна была на этой неделе выступить в Самаре и Сызрани, отменила свои концерты. Как сообщила артистка на своей странице в Инстаграме, причиной этому стала сильная болезнь.

- К сожалению, концерты в Сызрани, Самаре, Саратове и Волгограде не состоятся. Заболела сильно. Петь нечем. Но я вернусь и все спою. Обещаю, - сказала Елена Ваенга.

Напомним, концерт в Сызрани должен был состояться в четверг, 21 марта. А в Самаре певица планировала выступить в субботу, 23 марта, в «МТЛ Арене». По словам представителей Елены Ваенги, концерты будут перенесены на другие даты, но, на какие именно, пока не уточняется. Информация о том, как обменять или вернуть билеты, будет озвучена в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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