За неделю — 9,5 тысяч человек: в Самарской области вновь выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-20T10:39:22+03:00

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В Самарской области вновь отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю в регионе заболели 9464 человека. Этот показатель увеличился на 0,39%. А вот в Самаре наоборот наблюдается снижение активности вирусов — заболеваемость уменьшилась на 1,73%.

- В целом заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области ниже эпидемического порога на 22,4%, по Самаре – на 49,38%, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Сейчас в регионе циркулируют вирусы свиного и гонконгского гриппов, а также вирусы гриппа В, парагриппа и аденовирусы. Медики советуют жителям области ограничить походы в места массового скопления людей, приобрести маски, соблюдать правила личной гигиены, а также не забывать проветривать помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU