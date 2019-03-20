2019-03-20T10:39:22+03:00
Общество

За неделю — 9,5 тысяч человек: в Самарской области вновь выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

А вот в Самаре наоборот отмечается снижение числа заболевших
Анастасия ФИЛАТОВА
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе увеличилась на 0,39%Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе увеличилась на 0,39%Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Самарской области вновь отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю в регионе заболели 9464 человека. Этот показатель увеличился на 0,39%. А вот в Самаре наоборот наблюдается снижение активности вирусов — заболеваемость уменьшилась на 1,73%.

- В целом заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области ниже эпидемического порога на 22,4%, по Самаре – на 49,38%, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Сейчас в регионе циркулируют вирусы свиного и гонконгского гриппов, а также вирусы гриппа В, парагриппа и аденовирусы. Медики советуют жителям области ограничить походы в места массового скопления людей, приобрести маски, соблюдать правила личной гигиены, а также не забывать проветривать помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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