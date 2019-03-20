В Самаре прокурорам не понравились сугробы и снежные накаты на дорогах Кировского района
Прокуратура Самары в очередной раз проверила, как службы благоустройства и управляющие компании справляются с уборкой снега на дорогах и во дворах. С визитом сотрудники надзорного ведомства наведались в Кировский район. Без нареканий не обошлось.
- Мы нашли снежные валы в районе пешеходных переходов, заужение проезжей части и снежный накат на дорогах по улицам Майской, Алма-Атинской, Елизарова, Енисейской, Черемшанской, Олимпийской, Изыскательской, Зубчаниновской, Ракитовскому шоссе и другим. Также были выявлены нарушения по содержанию УК придомовых территорий по 80 адресам, - сообщили в прокуратуре Кировского района.
В отношении руководителей МП «Благоустройство» и МП «Универсалсбыт», а также нескольких управляющих компаний прокуроры внесли 10 представлений с требованием устранить нарушения. Сейчас они находятся на рассмотрении. Кроме того, сотрудники надзорного ведомства направили 78 материалов проверок в ГИБДД, и еще 134 материала в Госжилинспекцию региона для привлечения виновников к ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU