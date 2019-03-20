В Тольятти разыскивают пропавшую 15-летнюю девочку с черным «медведем»

СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-20T11:31:38+03:00

Девочка ушла из дома 18 марта и до сих пор не вернулась

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В Тольятти полицейские разыскивают 15-летнюю местную жительницу Екатерину Крайнюкову. В минувший понедельник, 18 марта, девушка ушла из дома, расположенного на бульваре Космонавтов, и до сих пор не вернулась.

- Полицейские разослали ориентировки с фотографией пропавшей во все территориальные отделы и соседние регионы. Также сейчас они опрашивают местных жителей, проверяют торговые точки и увеселительные заведения города, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Приметы Екатерины: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, русые волосы ниже плеч. В день исчезновения девушка была одета в темно-зеленую куртку с белым воротником, темные брюки с белыми лампасами, белые носки и кроссовки. При себе имеет черный меховой рюкзак в виде медведя.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, сообщить об этом в отдел полиции № 22 УМВД по Тольятти по телефонам: 8 (8482) 93-46-27, 8 (8482) 30-37-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU