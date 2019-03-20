2019-03-20T12:04:55+03:00
Происшествия

В Тольятти водитель фуры отвлекся и «залетел» на платформу автовоза

После удара большегрузу смяло половину кабины
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Происшествия ТольяттиФото: Происшествия ТольяттиФото: vk.com
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Утром в среду, 20 марта, на Обводном шоссе в Тольятти произошло серьезное ДТП. Там водитель фуры «Скания» врезался в стоящий автовоз. Об этом очевидцы сообщают в группе «Происшествия Тольятти».

- Водитель большегруза ехал со стороны Васильевки. Видимо, он отвлекся и допустил смещение машины вправо. В итоге большегруз врезался в стоящий на обочине автовоз. Он буквально въехал на его платформу, - рассказывают свидетели происшествия.

К счастью, авария обошлась без пострадавших, а вот самим машинам «повезло» меньше. Фуре, к примеру, смяло половину кабины. Также пострадал внедорожник Range Rover, который находился на автовозе. В настоящее время подробности и все детали ДТП устанавливаются.

В аварии пострадал и внедорожник, который перевозил автовоз Фото: vk.com

В аварии пострадал и внедорожник, который перевозил автовозФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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