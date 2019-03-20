Покалечены голова и копыта: в Самарской области спасли травмированного косуленка
На днях в поселок Алексеевка Кинельского района забрел маленький косуленок. Он устроил среди местных жителей большой переполох. Больше всего людей поразил вид животного: у него была травмирована голова и разбиты копыта. Об этом на своей странице в соцсети сообщила зоозащитница Ангелина Гриневич.
- Косуленка поймали мама с маленьким ребенком. Они укрыли его и даже придумали ему имя. Ребенок попросил назвать малыша Васей, - рассказала общественница.
По словам девушки, детеныша косули уже передали волонтерам для реабилитации. Сейчас он находится на карантине в живом уголке «Сказка» в поселке Управленческий. Там ему оказывают необходимую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU