Покалечены голова и копыта: в Самарской области спасли травмированного косуленка

СЕГОДНЯ 13:31 2019-03-20T13:31:29+03:00

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На днях в поселок Алексеевка Кинельского района забрел маленький косуленок. Он устроил среди местных жителей большой переполох. Больше всего людей поразил вид животного: у него была травмирована голова и разбиты копыта. Об этом на своей странице в соцсети сообщила зоозащитница Ангелина Гриневич.

- Косуленка поймали мама с маленьким ребенком. Они укрыли его и даже придумали ему имя. Ребенок попросил назвать малыша Васей, - рассказала общественница.

По словам девушки, детеныша косули уже передали волонтерам для реабилитации. Сейчас он находится на карантине в живом уголке «Сказка» в поселке Управленческий. Там ему оказывают необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU