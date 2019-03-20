Вице-премьер Ольга Голодец пообещала выделить Самаре деньги на реконструкцию цирка
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец пообещала выделить деньги на реконструкцию здания цирка имени Олега Попова в Самаре. Об этом стало известно в среду, 20 марта, в ходе заседания проектного комитета по нацпроекту «Культура», в котором принимает участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
- Жители региона ждут реконструкции цирка уже много лет. Нам необходима поддержка правительства для этого знакового для региона учреждения сферы культуры, - сказал губернатор.
По словам Ольги Голодец, решение по обновлению здания цирка уже принято. По поручению вице-премьера средства на проведение работ будут включены в план финансирования. Отметим, что ранее размер федеральной поддержки указывался в сумме около 550 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU