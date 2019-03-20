2019-03-20T15:31:07+03:00
Происшествия

Избили и затолкали в багажник: в Самарской области двое братьев похитили обидчика отца

Скоро один из преступников окажется на скамье подсудимых
Анастасия ФИЛАТОВА
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Один из братьев сейчас находится в розыске, а второй - ждет судаОдин из братьев сейчас находится в розыске, а второй - ждет судаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области в ближайшее время предстанет перед судом 33-летний житель села Потуловка, который вместе с братом избил и похитил обидчика отца.

- Все произошло в феврале 2018 года. Отец злоумышленников и потерпевший находились в гостях в селе Калиновка. Там между ними произошла ссора, а затем и драка. После этого первый мужчина вернулся домой и рассказал обо всем сыновьям, и те решили отомстить за родителя, - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Братья поехали к обидчику отца, избили его металлическими предметами до потери сознания, а потом затолкали мужчину в багажник своего автомобиля и увезли в сторону села Ольгино Безенчукского района. Через некоторое время похищенный пришел в себя, открыл замок багажника изнутри и выбрался наружу. Так как преступников в этот момент рядом не было, то мужчина благополучно сбежал.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Правоохранители передали его на рассмотрение в Безенчукский районный суд. Правда, на скамье подсудимых окажется только один брат. Второй — 32-летний мужчина — сейчас находится в розыске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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