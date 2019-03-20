2019-03-20T15:30:14+03:00
Происшествия

В Тольятти полицейские поймали федерального преступника, который выдавал себя за брата

Мужчина скрывался от правоохранителей 9 лет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Самарской области полицейские задержали преступника, который уже девять лет находится в федеральном розыске по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- В последнее время 32-летний мужчина проживал в Тольятти. Когда к нему пришли полицейские, он представился именем своего брата. Однако стражи порядка не поверили мужчине, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители доставили подозреваемого для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. В ходе проверки обман мужчины был раскрыт, а информация о том, что именно он находится в розыске, подтвердилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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