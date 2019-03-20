В Тольятти полицейские поймали федерального преступника, который выдавал себя за брата
В Самарской области полицейские задержали преступника, который уже девять лет находится в федеральном розыске по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
- В последнее время 32-летний мужчина проживал в Тольятти. Когда к нему пришли полицейские, он представился именем своего брата. Однако стражи порядка не поверили мужчине, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители доставили подозреваемого для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. В ходе проверки обман мужчины был раскрыт, а информация о том, что именно он находится в розыске, подтвердилась.
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ИСТОЧНИК KP.RU