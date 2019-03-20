Погода в Самаре на конец марта 2019: город завалит мокрым снегом
К концу недели солнечные дни в Самаре сменит туман и мокрый снег. В четверг, 20 марта местами по Самарской области пройдет небольшой снег, где-то мокрый снег, столбики термометров в некоторых районах поднимутся до +7 градусов.
- С 22 – 25 марта синоптики обещают умеренные осадки, преимущественно в виде снега с дождем. Ветер восточных направлений со скоростью 5 — 10 м/с. Дневная температура воздуха будет составлять от -1-го градуса до +7-ми градусов, - прокомментировали в Приволжской УГМС.
Но уже 27 марта в Самару вновь вернется солнечная погода. Осадков не будет, а температура воздуха достигнет до + 8-ми градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU