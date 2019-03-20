Нецелевого расходования денег нет: в УК «ЖКС» прокомментировали намерение проверить их работу
Управляющая компания «ЖКС», которая обслуживает более 1 тысячи домов в Самаре, прокомментировала намерение депутата РФ Александра Хинштейна обратиться в Генпрокуратуру с просьбой провести в организации проверку по факту расходования денег жителей. Как сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УК, следственные органы недавно уже проверяли их.
- 25 февраля следователи проводили в «ЖКС» проверку по факту целевого использования денежных средств, поступивших от населения для оплаты тепла и горячей воды. Фактов нецелевого расходования денег не установлено. В возбуждении уголовного дела было отказано, - рассказали представители управляющей компании.
В «ЖКС» отмечают, что все деньги, которые поступили к ним от жителей, полностью перечисляются ресурсоснабжающей организации — Предприятию тепловых сетей. Кроме того, УК выплачивает долги перед предприятием согласно ранее установленному графику.
ИСТОЧНИК KP.RU