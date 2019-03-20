Нецелевого расходования денег нет: в УК «ЖКС» прокомментировали намерение проверить их работу

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-20T15:27:09+03:00

Компания заверила, что исправно перечисляет все деньги жителей за коммуналку теплоэнергетикам Фото: Архив "КП"

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Управляющая компания «ЖКС», которая обслуживает более 1 тысячи домов в Самаре, прокомментировала намерение депутата РФ Александра Хинштейна обратиться в Генпрокуратуру с просьбой провести в организации проверку по факту расходования денег жителей. Как сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УК, следственные органы недавно уже проверяли их.

- 25 февраля следователи проводили в «ЖКС» проверку по факту целевого использования денежных средств, поступивших от населения для оплаты тепла и горячей воды. Фактов нецелевого расходования денег не установлено. В возбуждении уголовного дела было отказано, - рассказали представители управляющей компании.

В «ЖКС» отмечают, что все деньги, которые поступили к ним от жителей, полностью перечисляются ресурсоснабжающей организации — Предприятию тепловых сетей. Кроме того, УК выплачивает долги перед предприятием согласно ранее установленному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU